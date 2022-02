Brundle reageert op 'nieuwe' radioberichten: "Maakt situatie ongemakkelijk"

Deze week is er in de Britse pers veel te doen omtrent radioverkeer tussen wedstrijdleider Michael Masi en Red Bul-bons Jonathan Wheatley. Men was in rep en roer aangezien Wheatley erop aandrong dat Masi tijdens de safety car-periode de gelapte auto's langs de safety car moest sturen.

In Engeland werd er stevig uitgepakt met de radiofragmenten. Echter waren deze niet nieuw, daags na de seizoensfinale ,waar Max Verstappen zich in de slotfase tot wereldkampioen kroonde ten koste van Lewis Hamilton, verschenen de fragmenten al op YouTube. De fragmenten kwamen wel pas online nadat Mercedes had besloten om toch niet in beroep te gaan tegen de uitslag van de veelbesproken race.

Ongemakkelijk

Het radioverkeer zorgt in Engeland in ieder geval voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen. Ook voormalig coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle luisterde naar de fragmenten. Brundle is eerlijk en weet dat de audio al lang en breed bekend is. Toch is hij duidelijk tegenover zijn werkgever: "De fragmenten zelf zijn niet nieuw. Daarnaast wordt Masi ook niets nieuws verteld over de regels omtrent de mogelijkheden met de gelapte auto's. Maar het maakt de situatie wel zeer ongemakkelijk."

Onacceptabel

Brundle merkt dat de hele situatie in Engeland voor veel onrust zorgt. Bijna twee maanden na de race is er nog steeds veel woede. Brundle legt de sfeer uit: "Veel mensen zijn nog steeds boos, dan vooral fans van Lewis Hamilton en Mercedes. Persoonlijk vind ik dat de meest belangrijke regel niet is toegepast. Eigenlijk zou de safety car pas naar binnen moeten komen aan het einde van de volgende ronde. Maar we weten dat ongeschreven regels ervoor hebben gezorgd dat ze niet wilden finishen achter de safety car. Dit is echt nog steeds onacceptabel."