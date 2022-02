Ophef om 'nieuwe' radioberichten Abu Dhabi

Wedstrijdleider Michael Masi bevindt zich sinds de meest recente seizoensfinale in het oog van de storm. De Australiër nam in Abu Dhabi enkele discutabele beslissingen waardoor zijn positie nog wankeler werd dan deze al was. Masi kreeg eerder in het seizoen namelijk ook al bakken met kritiek over zich heen, met de dag wordt de situatie penibeler.

In Abu Dhabi nam Masi na een zeer late safety car-fase enkele veelbesproken beslissingen. Eerst liet hij ,na enig aandringen van Red Bull Racing, enkele gelapte auto's de safety car inhalen. Vlak hierna kwam deze safety car zelf naar binnen. Dit gaf Max Verstappen de kans om zijn rivaal Lewis Hamilton nog één keer aan te vallen. De rest is inmiddels onderdeel van de vaderlandse sportgeschiedenis.

Beïnvloeden

De beslissingen van Masi zorgden vooral voor woede bij het team van Mercedes. Door de acties van de wedstrijdleider verloor hun kopman Hamilton immers de titelstrijd. Autosportfederatie FIA is inmiddels begonnen aan een diepgravend onderzoek. Maar daarnaast was er ook veel kritiek op Mercedes en concurrent Red Bull. Beide teams bleven Masi namelijk bestoken met radioberichten. Het was overduidelijk dat de topteams er alles aan deden om Masi te beïnvloeden.

Motor race

In de Britse media is nu ophef ontstaan over 'nieuwe' radioberichten tussen Masi en Red Bull Racing. Op de desbetreffende fragmenten is namelijk te horen dat Jonathan Wheatley ,de sportief directeur van Red Bull, zich nogal dringend in de oren van Masi meldt. Wheatley heeft het regelboek doorgelezen: "Je hoeft die auto's op een ronde achterstand geen hele ronde te laten rijden. Ze moeten alleen maar uit de weg en dan hebben we een motor race." Masi gaf op zijn beurt aan het te hebben begrepen.

YouTube

Luttele momenten besliste Masi precies wat Wheatley hem had ingefluisterd. De Britse pers is duidelijk en men is dan ook van mening dat Masi naar de pijpen van Red Bull heeft gedanst. Het bewijs is echter niet zo nieuw, daags na de seizoensfinale verschenen de radioberichten namelijk al op YouTube. Daarnaast is men ook boos op het feit dat Masi ,net als Wheatley, het begrip 'motor race' gebruikte. De Australiër riep dit na de race over de boordradio naar Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het is nog maar de vraag of de FIA iets gaat doen met dit 'nieuwe' nieuws.