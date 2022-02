Red Bull wil Juri Vips in de F1 laten debuteren

Red Bull junior coureur Juri Vips zegt dat het doel van het Oostenrijkse team in 2022 is om te bewijzen dat hij een Formule 1-coureur waardig is. De Estse coureur bereidt zich voor op zijn derde seizoen in de Formule 2. Hij blijft bij het Hitech-team, waar hij in 2021 twee overwinningen behaalde op weg naar de zesde plaats in het klassement voor coureurs.

Nadat het Red Bull Junior Team een fase doormaakte waarbij de aanwas van talenten tegenviel, is het programma nu misschien wel in zijn gezondste staat van de laatste jaren. Vips heeft onthuld dat Red Bull hem geen opdracht heeft gegeven om de F2-titel te winnen, zoals Alfa Romeo-baas Fred Vasseur heeft gedaan voor Theo Pourchaire.

F1 Test

In plaats daarvan moet hij gewoon bewijzen dat hij een kans in de Formule 1 verdient. De 21-jarige reed voor Red Bull tijdens de 2021 Young Drivers Test na de Grand Prix van Abu Dhabi, een jaar na het testen van de RB16 tijdens datzelfde evenement.

"Ik heb geen vooraf bepaalde doelstelling van Red Bull dat ik de titel moet winnen of zo. Ik moet gewoon bewijzen dat ik F1-waardig ben", vertelde hij aan de Formule 2-website. "Bij de test was het cool om het verschil te zien tussen de twee Red Bull-auto's, de veranderingen en de verbeteringen die ze tussen de twee jaren hebben doorgevoerd."

"Elke dag dat je in een F1-auto rijdt, vooral in een auto die het kampioenschap wint, is geweldig. Het voelde heel surrealistisch omdat het maar een paar dagen was nadat ze het kampioenschap hadden gewonnen. Het voelde heel speciaal. Die dagen zijn heel belangrijk omdat het een directe communicatie naar het team is van hoe je prestaties zijn."

"Natuurlijk kunnen ze je in de F2 beoordelen, maar als je in de F1-auto rijdt hebben ze de exacte details en kunnen ze echt zeggen hoe goed of slecht je bent."

Vips is echter zeer gefocust op het vinden van succes in de Formule 2 tijdens het nieuwe seizoen en zegt dat hij zich zeer gezegend voelt om zelfs maar op de grid te staan. Wat betreft titelaspiraties gelooft hij dat Prema van een 'andere klasse' is en heel moeilijk te verslaan.

Prema won de afgelopen 2 jaar zowel het kampioenschap bij de coureurs als constructeurs en heeft voor 2022 twee Red Bull-junior coureurs gecontracteerd, te weten Dennis Hauger en Jehan Daruvala.