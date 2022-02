Steiner verwacht geen tweedejaars-sprong Schumacher

Afgelopen seizoen debuteerde Mick Schumacher in de Formule 1 bij het team van Haas. De Duitser betrad de sport als Formule 2-kampioen maar kende een zeer teleurstellend debuutseizoen. Hij wist in de rampzalige Haas geen enkel punt te scoren maar versloeg wel zijn nog slechter presterende teamgenoot Nikita Mazepin.

Een minder debuutseizoen is niets vreemds voor de Schumacher-telg. Tijdens zijn seizoenen in de opstapklassen was zijn eerste jaar vaak ook een teleurstelling. In zijn tweede seizoen sloeg Schumacher dan vaak toe, regelmatig won hij dan ook het kampioenschap in de opleidingsklasse. Het is niet de verwachting dat hij in de Formule 1 kampioen wordt in zijn tweede jaar maar de verwachtingen zijn hooggespannen.

Progressie

Zijn teambaas Günther Steiner kent de verhalen van de opstap-jaren van Schumacher. Toch denkt de Italiaan dat het tweede jaar kan tegenvallen. In gesprek met Auto, Motor und Sport spreekt Steiner zich uit: "Bij Mick zag je al veel progressie tijdens de laatste paar races. In de opstapklassen maakte hij altijd een enorme sprong in zijn tweede jaar."

Minder races

Toch tempert Steiner de verwachtingen. De charmante Italiaan probeert zijn stercoureur overduidelijk in de luwte te houden. De teambaas spreekt zich uit: "In de lagere klassen zijn er echter veel minder races dan in de Formule 1. Dat kan dus betekenen dat hij die gebruikelijke tweedejaars sprong al heeft gemaakt. Maar natuurlijk zouden we allemaal zeer blij zijn als er nu nog een grote sprong komt."