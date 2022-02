Schumacher groot mysterie voor Hill: "Hij zat verstopt in de achterhoede"

Afgelopen seizoen debuteerde Mick Schumacher in de Formule 1. De jonge Duitser kende een lastig debuutseizoen bij het team van Haas. Hij wist geen enkel punt te scoren maar verzamelde wel de nodige ervaringen. Aankomend seizoen zal hij echt moeten gaan schitteren om de wereld te overtuigen.

Veel mensen keken reikhalzend uit naar het debuut van Schumacher. Hij is immers de zoon van de legendarische Michael Schumacher en daarnaast heeft hij ook banden met het team van Ferrari. Daardoor waren de verwachtingen hoog en bleven de resultaten ver achter bij wat men van hem verwachtte. Ook kenners hebben geen idee hoe ze naar het debuut van Schumacher moeten kijken.

Probleem

Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill weet niet hoe hij Schumachers debuutjaar moet opvatten. De Engelsman twijfelt aan de resultaten van de zoon van zijn voormalig rivaal. Tegenover Motorsport.com is Hill duidelijk: "Hij heeft de kans gehad om zonder te hoge verwachtingen te leren. Daar schuilt ook gelijk het grootste probleem. Hij staat in de belangstelling maar hij doet zijn eigen ding. Het lijkt erop dat hij goed voor zichzelf kan opkomen. Vanuit het team heb ik alleen maar goede dingen gehoord. Hij werkt immers hard en hij begrijpt het."

Aardig

Hill heeft zeker zijn best gedaan om naar de prestaties van Schumacher te kijken. Echter viel hem niets bijzonders op en daar maakt hij zich zorgen over. "Hij zat nogal verstopt in de achterhoede van het veld. We kunnen dus geen enkel oordeel over hem vellen. Daardoor is het heel erg lastig om te oordelen over zijn prestaties. Maar ja, hij is aardig en hij zegt altijd gedag."