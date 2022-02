Motorchef Honda: "Door nieuwe brandstof neemt vermogen af"

De Formule 1-teams rijden aankomend seizoen met een milieuvriendelijke brandstof. Volgens voormalig Honda-kopstuk Yasuaki Asagi verliest de hybride krachtbron aan vermogen door deze nieuwe benzine. De Japanse motorchef stelt dat het een hele kluif woedt om de motorprestaties van 2021 te evenaren. Niet alleen voor Honda, maar ook voor de overige leveranciers Mercedes, Renault en Ferrari,.

"Het lijkt erop dat de anderen zeggen dat het ongeveer hetzelfde is, maar het tegendeel is waar. Door de nieuwe brandstof, is het moeilijk om hetzelfde vermogen te krijgen als hiervoor", zei Asagi.

"Aan de andere kant zal de abnormale verbranding van de oude brandstof nu gemakkelijker te controleren zijn. We streven naar maximale efficiëntie, maar met E10-brandstof zal ook het vermogen van de motor afnemen en zal ook de hoeveelheid opwekking van stroom afnemen", aldus Asagi.

De nieuwe brandstof is een van de vele aangepaste regels voor 2022. E10 is een mix van fossiele brandstof en duurzame ethanol. De '10' in E10 is het aantal procent ethanol. Tegen 2026 moeten alle teams op volledig duurzame brandstof rijden.