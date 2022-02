Marko houdt slag om de arm: "Afwachten wat Russell kan in een Mercedes"

Red Bull Racing wil er aankomend seizoen alles aan doen om de wereldtitel van Max Verstappen te verdedigen. Vorig seizoen streed de Oostenrijkse renstal met concurrent Mercedes om de zeges. De kans is groot dat de twee teams weer elkaars grote rivaal zijn in het aankomende seizoen.

Bij Mercedes is er in de tussentijd het een en ander veranderd. De tweede Mercedes wordt namelijk niet langer bestuurd door Valtteri Bottas maar door George Russell. De jonge Brit zal een koppel gaan vormen met zijn landgenoot Lewis Hamilton en de verwachtingen zijn hoog. Russell wordt immers gezien als één van de grootste talenten van de sport en reed de afgelopen jaren bij het team van Williams.

Lof

In zijn Williams verbaasde Russell vorig jaar vriend en vijand door soms bizar goede kwalificaties te rijden. Men verwacht dan ook veel van de Brit. Red Bull-adviseur Helmut Marko wil helemaal niet meedoen aan deze hype. In gesprek met Autorevue houdt hij een slag om de arm: "Laten we nu eerst eens afwachten wat Russell kan doen in een Mercedes en of die lof wel gerechtvaardigd is. Ik wil dat eerst maar eens zien."

Latifi

Marko heeft ook wel heus wel gezien waar Russells bijnaam 'Mr Saturday' vandaan komt. Over de zondagen heeft Marko daarnaast nog wel wat twijfels. Hij is er duidelijk over: "Over de kwalificaties bestaan echt geen discussies, hij is daar sensationeel. Maar als je kijkt naar zijn race pace dan lag hij niet ver voor op zijn Williams-teamgenoot Nicholas Latifi."