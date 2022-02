Horner verwacht zwaar 2022: "Veld wordt aardig opgeschud"

Niemand weet wat er aankomend seizoen gaat gebeuren in de Formule 1. Er gaan immers nieuwe reglementen in waardoor alles zomaar anders kan zijn. Iedereen houdt dan ook rekening met allerlei scenario's voor het seizoen. Het is in ieder geval duidelijk dat de topteams van de afgelopen jaren hun kroon niet willen opgeven.

Veel teams zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van de wagen voor het aankomende jaar. Ferrari is daar een goed voorbeeld van, de Italiaanse renstal heeft twee rampzalige jaren achter de rug en men wil keihard terugslaan. Vanzelfsprekend liggen er meerdere kapers op de kust en ook topteams Red Bull Racing en Mercedes willen hun positie behouden.

Reset

Bij Red Bull Racing houden ze echter rekening met sterke concurrentie. De Oostenrijkse renstal weet dat het verdedigen van de wereldtitel van Max Verstappen een helse klus gaat worden. Teambaas Christian Horner spreekt zich uit in gesprek met WION: "Ik denk het veld aardig kan worden opgeschud. Ik denk dat je rekening moet houden met Ferrari, McLaren en misschien één of twee verrassingen. Het is een complete reset van de regels en wij en Mercedes waren vorig jaar druk met het titelgevecht."

Onvermijdelijk

Horner is zich zeer bewust van de mogelijke naweeën van de afgelopen titelstrijd. De Brit weet dat men hierdoor minder ogen op de toekomst had. "Het is onvermijdelijk dat er daardoor wat minder aandacht uitgaat naar het komende jaar. We verwachten dan ook stevige competitie dit jaar. Ik denk dat er een enorm spannend seizoen op ons ligt te wachten."