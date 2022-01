Verstappen deelt beelden van Viaplay-opnames

Max Verstappen en zijn collega's zijn de aankomende jaren in Nederland te zien bij de nieuwe streamingsdienst Viaplay. De Scandinavische dienst heeft daarnaast ook een contract met Verstappen zelf afgesloten voor unieke content. De Nederlander zelf leek nogal enthousiast over de plannen en de draaidagen zijn dan ook begonnen.

Verstappen deelt zelf op zijn social media enkele foto's van zijn draaidag. De Nederlandse Red Bull-coureur is in race overall te zien zittend in een garage. Op de achtergrond staan enkele Porsches in race uitvoering. Het is nog niet duidelijk van de Viaplay-serie over Verstappen precies gaat inhouden.