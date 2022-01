Alonso ondervond hinder van fietscrash: "Telde de dagen af"

Fernando Alonso maakte vorig jaar zijn comeback in de Formule 1. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen liet in zijn Alpine zien dat hij het kunstje zeker nog niet verleerd was en hij eindigde in Qatar zelfs op het podium. Toch kwam zijn comeback bijna in de knel en dat leverde hem problemen op. Voor 2022 kiest hij dan ook voor een andere aanpak.

Vlak voor de start van het vorige seizoen raakte Alonso met zijn fiets betrokken bij een verkeersongeluk. Hij liep hierdoor verwondingen aan zijn kaak op en daardoor was zijn voorbereiding verre van optimaal. Tegenover The Race geeft Alonso aan dat hem knap lastig was: "Na het fiets-ongeluk telde ik de dagen af richting Bahrein. Ik was net op tijd klaar om naar Bahrein te vertrekken maar dat was wel zonder een goede fysieke voorbereiding."

Ouder

Dit jaar wil Alonso niets aan het toeval overlaten en zijn trainingsregime is dan ook anders dan voorheen. Het maakt de Spanjaard niets uit, hij wil presteren. "Ik moet meer opofferen. Maar dat is het plan voor deze winter, ik wil zo sterk mogelijk zijn. Ik weet dat ik moet trainen en dat ik dat vaker moet doen dan anderen. Dat omdat ik nou eenmaal wat ouder ben."