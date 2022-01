Brown stelt strafpuntensysteem aan de kaak: "Moet je uitdelen voor gevaarlijk rijgedrag, niet voor race-incidenten"

De Formule 1 werkt al enkele seizoenen met een duidelijk strafpuntensysteem. Zodra een coureur twaalf strafpunten op zijn superlicentie heeft verzameld wordt hij geschorst voor de eerst volgende race. Tot nu toe is er nog niemand geschorst volgens dit systeem. Het lijkt een waterdichte regel maar er is toch kritiek.

De strafpunten worden namelijk op vrij onduidelijk wijze uitgedeeld. Coureurs krijgen strafpunten voor het veroorzaken van een crash maar ook voor het wijd duwen van andere coureurs. Het was de bedoeling dat de strafpunten gevaarlijk rijgedrag zouden afstraffen maar het is de vraag of de punten wel altijd hiervoor worden uitgedeeld.

Norris

McLaren-CEO Zak Brown vindt in ieder geval dat dit niet het geval is. Zijn coureur Lando Norris was halverwege het vorige seizoen dichtbij een schorsing. Hij kreeg in Oostenrijk strafpunten bijgeschreven nadat hij Sergio Perez buiten de baan duwde, maar dat deed hij wel zonder contact. Brown was woest en kroop in de pen. Bij Motorsport-Total doet hij zijn verhaal: 'Ik kan mij geen incident herinneren waar Lando gevaarlijk rijgedrag toonde. We schreven een brief naar de FIA en de Formule 1 met nog zeven races te gaan. We zeiden dat het feit dat Lando Perez van de baan duwde ,maar hem niet raakte, ervoor zorgde dat hij één race verwijderd was van een schorsing."

Abu Dhabi

Brown wil dan ook dat men het systeem snel gaat aanpassen. De Amerikaan ziet allerlei losse eindjes die maar niet aan elkaar worden geknoopt. Hij roept op tot verandering: "Ik denk dat de strafpunten moeten worden uitgedeeld voor gevaarlijk rijgedrag, niet voor race-incidenten. Ik wil dat dit soort dingen worden opgelost omdat we ons zorgen maakten over Lando. Ik begrijp dat iedereen gefocust is op Abu Dhabi maar ik kijk naar de afgelopen twee jaar. Er is een helemaal wat we moeten aanpakken."