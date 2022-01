Villeneuve denkt dat Hamilton stilte gebruikt om afstand te nemen van Wolff

Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid over het wel of niet doorgaan van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zwijgt al sinds zijn verloren kampioensstrijd en mede daardoor twijfelt de buitenwacht over zijn toekomst. Mogelijk laat Hamilton zijn toekomst afhangen van de uitkomst van het FIA-onderzoek naar de discutabele seizoensfinale in Abu Dhabi.

Toch lijkt men er bij zijn team Mercedes vanuit te gaan dat hij gewoon doorgaat met zijn jacht op een recordbrekende achtste wereldtitel. Het team deelt met enige regelmaat foto's van zijn beeltenis op hun social media-accounts. Zelf blijft Hamilton echter zwijgen en de twijfels beginnen dan ook ernstig toe te nemen.

Winnen

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve denkt echter dan Hamilton zijn toekomst van iets anders laat afhangen. De Canadees denkt dat de toekomst van Hamilton afhangt van zijn team. In gesprek met La Gazzetta dello Sport legt Villeneuve zijn theorie uit: "Het hangt af van de auto die Mercedes hem geeft, of hij er makkelijk mee kan winnen of niet."

Wolff

Maar Villeneuve ziet nog een reden voor Hamiltons lange periode van stilte. Hij denkt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff ook een grote rol speelt bij de situatie: "Ik interpreteer Hamiltons stilte ook als een manier om wat ruimte tussen hem en Toto Wolff te creëren. Je kan uiteindelijk ook gewoon verliezen met stijl. Toto gedraagt zich als iemand die monopoly speelt. Op het moment dat hij verliest gooit hij het bord in de lucht uit woede."