Toto Wolff voert druk op de FIA op: "Geen woorden maar daden"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in een uitgebreid interview met Auto Motor und Sport het vuurtje rondom het onderzoek naar de gang van zaken tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi nog wat verder opgepookt. De Oostenrijker verlangt dat de internationale autosportbond FIA handelend optreedt en concrete maatregelen treft om een herhaling van de ontknoping van het seizoen 2021 te voorkomen. De manier waarop Lewis Hamilton de titel verloor, liet diepe sporen na.

Wolff is er nog niet overheen, zo blijkt in gesprek met Auto Motor und Sport. "Het zit nog diep. Lewis, ik en het hele team zijn gedesillusioneerd. We houden van deze sport, zolang het eerlijk is. De stopwatch liegt niet. Maar als het fundamentele principe van eerlijkheid overboord gaat en de stopwatch niet meer relevant is, dan ga je twijfelen aan je liefde voor de sport. Bovendien is alle bloed, zweet en tranen nu voor niets geweest. Het gaat lang duren om dat een plekje te geven."

Het onderzoek dat de FIA naar de apotheose in Abu Dhabi heeft ingesteld moet iets van de onvrede wegnemen. "Ik verwacht wel dat daar wat uitkomt, geen woorden maar daden", voert Wolff de druk op de FIA op. "In een sport kun je niet zomaar wat improviseren met de regels. Voor aanvang van het nieuwe seizoen moet voor elke rijder, elk team en elke fan duidelijk zijn wat toegestaan is en wat niet. Formule 1 is ook entertainment, maar dat betekent niet dat we regels moeten omzeilen omwille van de show."

Hamilton vs Verstappen

Voor Wolff was de manier waarop het eindigde een smetje op een prachtige titanenstrijd tussen de twee beste coureurs van dit moment: Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Oostenrijker beseft ook dat de Formule 1 de vruchten heeft geplukt van de spannende titelstrijd. "Dit duel heeft de interesse voor onze sport verder versterkt. Daar profiteert de Formule 1 alleen maar van."

De Mercedes-teambaas weigert de rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen te vergelijken met die tussen Alain Prost en Ayrton Senna. "Nee, dat waren totaal andere types. Max is pijlsnel, maar beschikt nog niet over de ervaring die Lewis wel heeft. Hamilton presteert op de toppen van zijn kunnen. Beiden zijn een klasse apart. Ze hadden geregeld 40 of 45 seconden voorsprong op de als derde geklasseerde coureur."