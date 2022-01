Pirelli: "Formule 1-teams willen afstand doen van vrije bandenkeuze"

De Formule 1-teams hebben bij bandenleverancier Pirelli het verzoek neergelegd om door te gaan op dezelfde weg als in 2021, zonder vrije bandenkeuze. Dat verklaarde Pirelli-motorsportbaas Mario Isola aan Autosprint en RaceFans.net. Tot eind 2019 konden de teams zelf invullen hoeveel setjes ze per genomineerde compound voor een bepaald Grand Prix-weekend verlangden.

Na de uitbraak van de coronapandemie veranderde dat in 2020 en werd het voor alle teams gelijk; zoveel setjes hard, zoveel setjes medium en zoveel setjes zacht. Die regel bleef ook in 2021 van kracht en er heerst volgens Isola weinig animo om terug te keren naar de oude situatie. De renstallen vinden het wel fijn dat ze geen tijd en energie meer kwijt zijn aan het selecteren van compounds.

Isola: "De teams hebben ons laten weten dat dit systeem hen wel bevalt en dat ze dat willen houden voor de toekomst. Het is dus niet onze beslissing als we doorgaan met deze voorgeschreven bandenkeuze. De teams dringen hierop aan en iedereen zit in hetzelfde schuitje, er is dus geen voordeel of nadeel voor één bepaald team. Zodoende kunnen ze plannen maken op basis van het gegeven dat de bandenkeuze vast staat en hoeven ze zich niet te bekommeren om de vraag of ze één extra setje medium of toch één extra setje zacht mee willen nemen."

De invoering van 18 inch-velgen, in plaats van de oude 13 inch-velgen, speelt mee in die afweging. "In 2020 is besloten om in 2021 door te gaan op deze manier. Nu is niemand voor 2022 zeker van zijn zaak door de komst van de nieuwe velgen en willen ze de vaste bandenkeuze in stand houden. Ik weet niet wat voor 2023 de bedoeling is, voor nu is dit de stand van zaken."

In artikel 6.2 van de Sportieve Reglementen voor komend seizoen staat nog wel dat de teams zelf hun bandenkeuze moeten doorgeven in 2022. De Formule 1 Commissie en de World Motor Sport Council van de internationale autosportbond zullen zich hier dus nog over moeten buigen voordat deze regel weer sneuvelt.