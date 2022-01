Brown erkent Volkswagen-gesprekken: "Maar op korte termijn tevreden met waar we zijn"

Het is inmiddels wel duidelijk dat de Volkswagen Group zeer geïnteresseerd is in een mogelijke entree in de Formule 1. De bekende Volkswagen-merken Audi en Porsche zouden dan de sport gaan betreden maar een definitieve beslissing is nog niet genomen. Wel zijn er meerdere geruchten over samenwerkingsverbanden met huidige teams.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Deze nieuwe regels zijn helemaal naar de wens van de Volkswagen Group en mede daardoor lijkt niets meer in de weg te staan voor een entree. Volgens meerdere geruchten zou Porsche gaan samenwerken met Red Bull Racing. Audi zou dan een zeer nauwe samenwerking aangaan met het team van McLaren.

Red Bull

McLaren-CEO Zak Brown heeft de geruchten ook tot zich genomen en bespreekt ze maar al te graag. De Amerikaan kent de Porsche-verhalen in ieder geval. Hij wordt geciteerd door Reuters: "Ik heb gehoord dat Volkswagen iets met Red Bull gaat doen maar dan met Porsche."

Gesprekken

Maar ook over Browns team McLaren zijn er verregaande geruchten. Het team rijdt momenteel nog met Mercedes motoren maar dat kan in de toekomst natuurlijk veranderen. De Amerikaan beaamd in ieder geval dat zijn renstal met de Volkswagen Group heeft gesproken: "Ik denk dat ze met een handjevol mensen op de grid hebben gesproken. Zoals je je misschien kan voorstellen hebben wij ook gesprekken gevoerd. Maar op de korte en middellange termijn zijn we echt heel tevreden met waar we nu zijn."