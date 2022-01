McLaren maakt datum spectaculaire onthulling nieuwe bolide bekend

Aankomend seizoen zien de Formule 1-wagens er iets anders uit dan voorheen. De nieuwe regelementen zullen ervoor zorgen dat alles anders zal zijn. De teams zijn dan ook hard bezig met de voorbereidingen en staan te trappelen om hun nieuwe uitdagers aan de buitenwacht te tonen.

Nadat eerder Aston Martin en Ferrari bekend maakte wanneer ze hun nieuwe wagen gaan onthullen volgt nu McLaren. De Britse renstal maakte vanmiddag bekend dat ze het doek van hun MCL36 zullen trekken op 11 februari aanstaande. Ze zullen dit doen in een show in samenwerking met Sky Sports.

Meer over McLaren

Four racing teams. One epic team launch.



Save the date. 👀 pic.twitter.com/WO3TRjf96H