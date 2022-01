Betalen Mercedes en Red Bull Racing de tol voor succesvol seizoen?

Mercedes en Red Bull Racing waren vorig seizoen verwikkeld in een hevig gevecht om de wereldtitels. Beide renstallen moesten alle zeilen bij zetten om de ander af te troeven en uiteindelijk werden de prijzen eerlijk verdeeld; Mercedes ging met het kampioenschap voor de constructeurs aan de haal en Red Bull Racing veroverde met Max Verstappen de wereldtitel bij de rijders.

Achter de schermen moesten de twee teams misschien meer tijd en energie spenderen aan de ontwikkeling van de 2021-bolide dan hen op dat moment lief was. Immers, 2022 doemde op aan de horizon en de reglementen zijn deze winter flink op de schop gegaan. Mercedes en Red Bull Racing konden alle tijd die ze aan de nieuwe wagen konden besteden dan ook goed gebruiken.

Alexander Albon, voormalig test- en reserverijder van Red Bull Racing, erkent in gesprek met Motorsport-Total.com dan ook dat de aandacht voor de auto voor 2022 misschien wat verslapte. "Zeker tegen het einde van het seizoen richtten we ons volledig op de huidige bolide en niet meer op de nieuwe wagen. Dat gezegde hebbende, Red Bull Racing heeft meer dan genoeg uren aan de auto voor komend seizoen besteed en met Adrian Newey hebben ze iemand aan boord die uitstekend kan inspelen op veranderende reglementen, dus ik verwacht ze dit jaar weer in een sterke positie."

Windtunnel

Een ander nadeel van het succesvolle voorbije seizoen voor Mercedes en Red Bull Racing is dat beide teams dit jaar nadrukkelijk beperkt zijn in hun gebruik van de windtunnel. Het windtunnel-handicap systeem was vorig jaar al van kracht, maar voor 2022 zijn de percentages en restricties flink opgevoerd. Zo mag kampioen Mercedes nog maar 70 procent van het vastgestelde quotum voor windtunnel-gebruik - 400 uur - in de windtunnel aan de slag.

Dat komt voor de Duitse renstal neer op 280 uur. Red Bull Racing krijgt 5 procent meer de tijd, 300 uur dus. Vorig jaar lagen die percentages voor de twee best geklasseerde teams nog op respectievelijk 90 procent en 92,5 procent. Nu bouwt het per stap met 5 procent op; elke positie lager in de eindstand van 2021 betekent voor de eerste helft van dit jaar 5 procent meer tijd in de windtunnel. En in een seizoen met grondig herziene reglementen is extra tijd in de windtunnel zeer welkom.

Zo mag hekkensluiter Haas F1 Team 460 uur in de windtunnel doorbrengen - 115 procent. Na het eerste half jaar, op 30 juni, wordt de balans opnieuw opgemaakt en de tussenstand van dat moment gebruikt voor een herschikking van de windtunnel-percentages. Bovendien is tijd in de windtunnel niet zaligmakend, gezien de vele correlatieproblemen tussen de simulaties en het echte werk bij diverse teams de voorbije jaren. Toch zullen Mercedes en Red Bull Racing er niet gerust op zijn. Ze betalen nu dubbel de prijs voor hun succesvolle seizoen in 2021.