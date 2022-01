Wie kunnen Masi opvolgen bij ontslag?

Het is inmiddels wel duidelijk dat de positie van race director Michael Masi onder druk staat. De Australiër kreeg een storm van kritiek over zich heen na de bizarre ontknoping van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Autosportfederatie FIA is inmiddels bezig met een diepgravend onderzoek naar die situatie.

In de absolute slotfase in Abu Dhabi was er namelijk een safety car in de baan. Het leek in het voordeel te werken van Lewis Hamilton want de Brit reed aan de leiding van de wedstrijd. Het was precies wat hij nodig had want hij moest voor rivaal Max Verstappen eindigen om de wereldtitel te pakken. Tussen Hamilton en Verstappen reden nog enkele auto's met een rondje achterstand en de wedstrijdleiding meldde dat ze daar moesten blijven. Plotsklaps besloten Masi en consorten dat de auto's er toch tussenuit moesten om daarna direct te melden dat de safety car naar binnen kwam. Hierdoor kon Verstappen toeslaan en werd hij wereldkampioen.

De woede bij Hamiltons team Mercedes is nog steeds heel erg groot en die woede richt zich vooral op Masi. Het kan dus zomaar zo zijn dat er koppen gaan rollen. Het onderzoek van de FIA zal immers sowieso een staartje krijgen. Masi lijkt dan de kop van jut te worden en hij kan niet zeker zijn van zijn plekje.

Druk

Maar als Masi de deur wordt gewezen heeft de FIA een nieuwe race director nodig. Het is belangrijk dat een mogelijke opvolger van Masi genoeg ervaring heeft, het is immers zaak dat de wedstrijdleider zijn hoofd koel houdt. In de huidige Formule 1 is het vrijwel altijd een hooggespannen situatie en de wedstrijdleider moet onder die druk kunnen werken.

Elkins

Volgens de BBC zijn er momenteel twee namen die rond zingen als mogelijke opvolger van Masi, mocht deze vertrekken. De eerste naam is die van Scott Elkins. Hij is de huidige race director bij de Formule E en de DTM. Hij was al eerder bijna wedstrijdleider in de Formule 1 aangezien hij afwisselend met Masi Charlie Whiting zou bijstaan in 2019. Toen Whiting vlak voor het seizoen overleed was Masi echter aanwezig. Maar volgens de BBC staat Elkins niet te trappelen om Masi op te volgen, hij heeft immers al een prima baan.

Nielsen

Een andere naam die rond gaat is die van Steve Nielsen. De Brit is al geruime tijd werkzaam binnen de Formule 1. Hij was eerst sportief directeur bij Renault en later ook bij Williams. Tegenwoordig is hij werkzaam bij de Formule 1 en werkt hij onder Ross Brawn weer als sportief directeur. Alhoewel Nielsen op veel respect kan rekenen is het maar de vraag of hij deze switch wil maken.

Freitas?

Naast deze namen zijn er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Elke autosportklasse heeft immers een race director en de FIA heeft dan ook genoeg smaakjes om uit te kiezen. Als ze voor ervaring willen gaan kunnen ze bijvoorbeeld aankloppen bij het WEC. Hier staat Eduardo Freitas al sinds jaar en dag aan het roer dus is er genoeg ervaring. Maar Freitas zit al geruime achter de knoppen in het WEC dus het is nog maar de vraag of hij hier wil vertrekken.

Duidelijkheid

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Masi zelf mag aanblijven. De Australiër is immers nog niet ontslagen en kon soms ook op complimenten rekenen. Het onderzoek van de FIA zal voor meer duidelijkheid gaan zorgen. Niet alleen voor Masi maar ook voor de gehele Formule 1-wereld.