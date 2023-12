Wolff sneert naar Masi: "Idioot die verkeerde beslissing heeft genomen"

Het is geen geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff nog steeds boos kan worden over de seizoensfinale van 2021. De Oostenrijker probeert het te vergeten, maar hij kan het niet laten om toenmalig wedstrijdleider Michael Masi nog een sneer te geven. Hij omschrijft Masi als een 'idioot die een verkeerde beslissing heeft genomen'.

De veelbesproken seizoensfinale ligt inmiddels alweer twee jaar in het verleden. In de afgelopen jaren is er veel veranderd en heeft Max Verstappen inmiddels de touwtjes in handen in de Formule 1. Het team van Mercedes is wat afgezakt en ze willen er alles aan doen om weer voor de titel te kunnen strijden. Toch zit de misgelopen titel van Lewis Hamilton in 2021 nog diep bij het team van Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt er nog vaak aan. De Oostenrijker spreekt van littekens en hij lijkt nog steeds kwaad te zijn op Masi. In gesprek met de Spaanse tak van Motorsport.com is Wolff nogal duidelijk: "Er waren enorme littekens! Het zijn ongelooflijke littekens en op een bepaalde manier komen we hier niet overheen. Ze zijn uitgegroeid tot echte littekens en soms vraag je je af hoe dit kon gebeuren. We weten wat er is gebeurd. Maar ik wil er geen minuut over nadenken omdat ik die gast niet teveel credits wil geven. Hij is gewoon een idioot die de verkeerde beslissing heeft genomen."