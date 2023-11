FIA-president verdedigt Masi: "Ik zou hem meteen weer aannemen!"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft nog steeds te maken met de gevolgen van de seizoensfinale van 2021. Ben Sulayem wordt er regelmatig mee geconfronteerd, maar hij heeft daar niet zoveel zin in. Hij neemt het dan ook op voor de vertrokken wedstrijdleider Michael Masi.

Ben Sulayem werd eind 2021 aangesteld als de nieuwe president van de FIA. Hij kreeg het direct zwaar, want de Formule 1 had te maken met de gevolgen van de seizoensfinale van dat jaar. Het verhaal is inmiddels bekend en toenmalig wedstrijdleider Michael Masi vertrok bij de FIA. Hij heeft inmiddels een nieuwe functie in de Australische autosport. De rel ligt al ver in het verleden, maar Ben Sulayem heeft er nog veel mee te maken.

De FIA-president reageert dan ook fel als dit onderwerp wordt aangesneden. In een interview met PA News biedt Ben Sulayem op sarcastische wijze zijn excuses aan en verdedigt hij Masi: "Die arme man is aangevallen en bedreigd. Michael Masi ging door een hel. Een hel! Als ik zie dat er een kans is en de FIA hem nodig heeft, en Michael Masi de juiste persoon is, dan zal ik hem meteen aannemen!"

Ben Sulayem stelt dat niet alleen Masi te maken kreeg met bedreigingen, ook hijzelf kreeg te maken met woedende reacties. Op het moment van de seizoensfinale in 2021 was hij echter nog geen president van de FIA: "Ik had zelfs mensen die dreigden mij te vermoorden omdat ik de macht had om het resultaat te veranderen. Ik zei tegen hen: 'Sorry, het WK van 1966, Engeland tegen Duitsland, klopte dat? Hebben ze het veranderd? Nee.' Hebben ze de titel toen aan Duitsland gegeven? Nein."