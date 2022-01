Alonso aanvoerder van Alpine-inschrijving voor virtuele Le Mans

De virtuele uitvoering van de 24 uur van Le Mans staat voor komend weekend op het programma en het evenement telt een aantal klinkende namen uit de racerij. Niemand minder dan de regerend Formule 1-kampioen Max Verstappen zal deelnemen, bijvoorbeeld. Ook bij Alpine zet men grof geschut in, Fernando Alonso gaat zich namelijk met de inschrijving bemoeien.

De Spanjaard doet dat echter niet als een van de coureurs, maar als aanvoerder. Alonso zal zich met name ontfermen over talent Victor Martins, de beste rookie uit de Formule 3. Martins vormt een kwartet met Sacha Lehmann, Patrik Sipos en Olli Pahkala. Alpine verschijnt ook met het viertal Eneric Andre, Peter Zuba, Antoine Doquin en Romain Boeckler aan de start van de virtuele Le Mans.

Alonso: "Het doet me deugd om de aanvoerder te zijn van de Alpine-auto met startnummer 36 voor de virtuele 24 uur van Le Mans. Ik hou van de lange afstands-racerij en het is altijd goed om contact met de autosport te houden. Simracen is de afgelopen jaren professioneler en populairder geworden en ik ben een groot fan van esports in zijn algemeen. Ik kijk ernaar uit om Victor Martins te helpen en ik weet zeker dat we competitief zullen zijn."