'FIA wil Abu Dhabi-onderzoek begin februari hebben afgerond'

De gebeurtenissen tijdens de meest recente Grand Prix van Abu Dhabi houden de gemoederen nog steeds flink bezig. Ongeveer een maand na dato is men bij Mercedes nog steeds pissig over de situatie en dat geldt ook voor hun kopman Lewis Hamilton. Autosportfederatie FIA is zich bewust van de situatie en is hard bezig met een onderzoek.

De woede draait vooral om de gebeurtenissen in de slotfase van de seizoensfinale. In de laatste paar ronden van de race kwam de safety car in de baan en leek Lewis Hamilton simpel de wereldtitel te kunnen gaan pakken. De safety car ging echter zeer laat van de baan en Hamiltons rivaal Max Verstappen kon alsnog toeslaan. Mercedes was woedend want ze waren van mening dat de safety car-procedure werd afgeraffeld door wedstrijdleider Michael Masi.

Barcelona

De FIA is inmiddels bezig met een zwaar beladen onderzoek. Volgens het geruchtencircuit zou Hamilton de uitkomsten van het onderzoek laten meewegen in zijn beslissingen over zijn toekomst. Ook Mercedes volgt het onderzoek met argusogen. De FIA werkt inmiddels stug door en volgens Sky Sports moet het voor 3 februari zijn afgerond. Eerder was het al duidelijk dat het onderzoek voor de wintertest in Barcelona klaar moest zijn.

Masi

De FIA wil voor het onderzoek graag het verhaal van alle kanten horen. Dat betekent dat ze dus met Masi om tafel gaan en het liefst willen ze ook praten met de betrokken coureurs. Wat het onderzoek voor mogelijke gevolgen heeft voor Masi is nog niet duidelijk. De Australiër stond onder zeer grote druk en bij Mercedes zijn ze op zijn zachts gezegd niet blij met hem. Ongetwijfeld zal er snel meer nieuws volgen omtrent het onderzoek.