Alpine-leiding trots op stijgende lijn van eigen F1-team in 2021

Alpine-directeur Laurent Rossi is redelijk tevreden over het eerste seizoen in de Formule 1 met een eigen renstal. Het team van het Franse sportwagenmerk legde bij de constructeurs beslag op de vijfde plek in het kampioenschap en wist zelfs een Grand Prix te winnen. Die verrassende zege van Esteban Ocon in Hongarije was uiteraard het hoogtepunt van het jaar, maar ook een toevalstreffer.

Daarom is Rossi veel meer te spreken over de stijgende lijn die Alpine in 2021 heeft laten zien. "Natuurlijk was die zege een geweldig moment, een beloning voor het harde werk van iedereen. Maar, en dat zal iedereen vast verbazen, ik heb net zo genoten van het feit dat we in negentien van de 22 races punten hebben gescoord en dat we het seizoen sterk hebben afgesloten, met onder andere P3 en P5 in Qatar en een vierde plek in Saoedi-Arabië."

"Die geleidelijke vooruitgang en de constante verbetering is wat we als team en merk nodig hebben voor de toekomst. Zo'n overwinning is geweldig, begrijp me niet verkeerd. Maar de zege werd behaald onder bijzondere omstandigheden. De winst was verdiend, maar de resultaten die we onder normale omstandigheden in de wacht sleepten geven me vertrouwen en maken me trots. Die prestaties zijn minstens net zo belangrijk als een zege", aldus Rossi.

2022

Kan Alpine die stijgende lijn komend seizoen doortrekken? De directeur denkt van wel. "Er zijn veel dingen die in ons voordeel spreken", vervolgt Rossi. "Natuurlijk kunnen we het slechter doen dan afgelopen jaar, maar dat betwijfel ik. Er zijn goede ontwikkelingen gaande voor zowel de motor als de auto. We respecteren de weg die we begin vorig jaar zijn ingeslagen."

"En dat zal ons dichter bij de top brengen. Nog niet op gelijke hoogte, al weet je het door de veranderde reglementen maar nooit. We doen aannames over wat we aan aerodynamische downforce, elektrische kracht en dergelijken kunnen en moeten winnen om het gat naar de voorhoede te verkleinen. Daarbij gaan wij ervan uit dat wij erin slagen om meer progressie te boeken dan de topteams, maar dat valt nog maar te bezien", besluit de Alpine-directeur.