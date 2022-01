'Lewis Hamilton verbindt lot aan uitkomst van FIA-onderzoek'

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft de knoop over het al dan niet doorgaan in de Formule 1 nog altijd niet doorgehakt, melden Britse media als Sky Sports en de BBC. De zevenvoudig wereldkampioen is gedesillusioneerd over de manier waarop het afgelopen seizoen ten einde kwam, waarbij hij de titel mede door een aantal beslissingen van de wedstrijdleiding in Abu Dhabi aan zijn neus voorbij zag gaan.

Sinds die ontknoping zwijgt Hamilton in alle toonaarden. De Brit laat op zijn social media-kanalen niets meer van zich horen en heeft na de race op Yas Marina Circuit geen interviews meer gegeven. Sky Sports en de BBC beroepen zich op bronnen rondom Hamilton, die beweren dat de Mercedes-coureur zijn lot heeft verbonden aan de uitkomst van het onderzoek dat de internationale autosportbond FIA heeft aangekondigd.

De federatie heeft toegezegd de gang van zaken in Abu Dhabi grondig te onderzoeken en indien nodig maatregelen te treffen. Hoe de FIA dat afhandelt, speelt mee in de beslissing van Hamilton om al dan niet door te gaan in de Formule 1, zo stellen Sky Sports en de BBC. Dat brengt Mercedes wel in een lastig parket, aangezien de voorbereidingen op het nieuwe seizoen al in volle gang zijn en de eerste wintertest al aan de horizon opdoemt.

De Duitse renstal steunt Hamilton door dik en dun en diende na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi al een protest in tegen de uitslag - een protest dat werd afgewezen en waartegen niet in beroep is gegaan. Ook Mercedes legde zich neer bij dit resultaat vanwege de toezegging dat de FIA de gebeurtenissen tegen het licht zou houden. Maar het team zal daar niet de consequentie aan verbinden om zich onmiddellijk terug te trekken.

Hamilton zou wel kunnen besluiten om per direct te stoppen. Hij heeft alles bereikt wat er te bereiken valt in de Formule 1 en heeft niets meer te bewijzen. Met een achtste wereldtitel zou hij alleen recordhouder zijn, dat kan nog een belangrijke drijfveer vormen om wel door te gaan. En voor de liefhebbers van de sport is het te hopen dat de rivaliteit met Max Verstappen een vervolg krijgt. Maar als het rapport van de FIA hem niet bevalt, zou Hamilton zijn laatste Grand Prix dus al gereden kunnen hebben.