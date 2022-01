Prost roept Hamilton op om door te gaan: "Zou zonde zijn"

Het is nog steeds maar de vraag of zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton doorgaat met racen. De Brit heeft sinds het mislopen van de wereldtitel in Abu Dhabi niets meer van zich laten horen. Het lijkt erop dat de manier waarop hij de titel verspilde veel pijn doet bij de Brit.

Het verhaal is inmiddels bekend, Max Verstappen verschalkte Hamilton in de allerlaatste ronde. Daar voorafgaand gebeurde er iets waardoor er bij Hamilton en Mercedes stoom uit de oren kwam. De safety car-procedure werd immers nogal abrupt afgebroken en daarover was er woede. Inmiddels weet niemand of Hamilton wel doorgaat, iedereen heeft er een mening over.

50-50

Ook viervoudig wereldkampioen Alain Prost heeft zijn woordje klaar. Prost is ervaringsdeskundige op het gebied van controversiële titelbeslissingen. Tegenover het Franse Le Journal du Dimanche spreekt hij zich uit: "Het is lastig om in zijn schoenen te gaan staan. Hij heeft zeker evenveel redenen om te stoppen of om door te gaan. Het is echt 50-50. Hij heeft een flinke dreun gehad maar het zou zonde zijn als hij er aankomend seizoen niet bij is."

Positief

Toch heeft de legendarische Fransman vertrouwen in de situatie. Hij denkt dat de kampioensstrijd Hamilton over de streep kan gaan trekken: "Ik wil positief blijven want hij kan zijn achtste titel pakken en er zijn nieuwe technische regels. Misschien zijn er straks drie teams aan de top en kunnen er vier of vijf coureurs om de titel vechten. Dat is een uitdaging die Hamilton misschien wil aangaan."