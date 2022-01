Red Bull redde Perez van de geraniums: "Zou waarschijnlijk mijn loopbaan hebben beëindigd"

Sergio Perez kende afgelopen seizoen een redelijk succesvol eerste seizoen bij Red Bull Racing. De Mexicaan wist zijn teamgenoot Max Verstappen te ondersteunen in diens succesvolle jacht op de wereldtitel. De job bij Red Bull kwam als geroepen voor Perez na zijn onvrijwillige Racing Point-exit.

Eind 2020 leek Perez met een probleem te zitten. Hij was jarenlang één van de drijvende krachten achter het team van Racing Point ,het huidige Aston Martin, maar werd pijnlijk aan de kant geschoven. Al snel bleek dat men in 2021 Sebastian Vettel had aangetrokken en Perez leek werkloos te worden. Op de valreep meldde Red Bull zich en kon de Mexicaan zich richten op zijn nieuwe avontuur.

Eindigen

Zonder het Oostenrijkse team had zijn leven er waarschijnlijk heel erg anders uit gezien. In de podcast The Edge is hij er vrij eerlijk over: "Je moet niet vergeten dat ik een jaar geleden geen zitje had. Ik zou waarschijnlijk mijn Formule 1-loopbaan hebben beëindigd als Red Bull niet op de deur had geklopt."

Nieuwe kans

Zijn eerste jaar in Red Bull-kleuren kende zeer veel ups en downs. Hij won in Azerbeidzjan en stond op het podium in thuisland Mexico. Daar tegenover staan enkele slechte resultaten waaronder enkele races waarin hij niet eens in de punten wist te eindigen. Desondanks dit alles blijft hij strijdbaar: "Ik denk altijd dat je meer leert van de slechte momenten. Het meest belangrijke is dat je nooit opgeeft en altijd vooruit blijft kijken. Er is altijd een nieuwe kans, er is altijd een nieuwe dag en je kan het altijd morgen beter doen."