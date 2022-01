Leclerc vreest nieuwe banden: "Maakt het nogal tricky"

Aankomend seizoen gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. Niet alleen de auto's veranderen er door, ook de banden ondergaan een ware metamorfose. De banden worden groter en de heren coureurs zullen opnieuw moeten aanvoelen hoe ze moeten omgaan met het nieuwe rubber.

Voor het team van Ferrari kunnen de nieuwe regels zomaar goed gaan uitpakken. De legendarische Italiaanse renstal kende de afgelopen seizoenen tegenvallende resultaten en wil daarom profiteren. Daarvoor moeten hun coureurs wel eerst goed wegwijs worden gemaakt met het nieuwe rubber van bandenleverancier Pirelli.

Tricky

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft al kennis gemaakt met de nieuwe banden. De Monegask moet overduidelijk wennen en heeft zo zijn zorgen. In gesprek met de officiële site van de Formule 1 geeft hij tekst en uitleg: "Het maakt het nogal tricky. Ik bedoel, het is uitdagend voor ons als coureurs en ik denk dat het nog uitdagender wordt voor ons om over het algemeen met deze auto's te rijden."

Hoge snelheid

Leclerc weet dat er ook heus wel voordelen kleven aan de nieuwe compounds. Maar hij blijft bij zijn standpunt, hij ziet nog steeds wat beren op de weg. "Ze hebben waarschijnlijk een groter window om in te werken en onder koude omstandigheden voelen ze best goed. Maar het is nogal tricky als je op hoge snelheden met de auto gaat rijden."