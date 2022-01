Verloren jaar dreigt voor titelveelvraat Oscar Piastri: "Teleurstellend"

Oscar Piastri moet komend seizoen noodgedwongen toekijken vanaf de reservebank. De jonge Australiër reeg de voorbije jaren de titels aaneen en kroonde zich in 2021 verrassend - als debutant - tot kampioen in de Formule 2. Die titel in het voorportaal van de Formule 1 bleek echter vooralsnog niet voldoende om hem een racestoeltje in de koningsklasse van de autosport op te leveren.

Piastri fungeert in 2022 als test- en reserverijder van Alpine. Bij dat team maakt hij ook onderdeel uit van het ontwikkelingsprogramma, maar drie titels in drie verschillende opstapklasses in drie opeenvolgende jaren waren niet genoeg om hem te promoveren tot Formule 1-coureur. Alpine besloot in een vroeg stadium om de line-up met Fernando Alonso en Esteban Ocon intact te houden.

Een bittere pil voor Piastri. In de Formule 2 mag hij na zijn titel niet meer racen en geen van de andere Formule 1-teams hapte toe. Zodoende is een van de meest veelbelovende talenten van de voorbije jaren veroordeeld tot een rol achter de schermen. Een verloren jaar dreigt, want in tegenstelling tot vroeger komen testcoureurs tegenwoordig niet veel meer in actie.

Misschien mag Piastri een van de weinige testdagen voor zijn rekening nemen, maar gezien de ingrijpend gewijzigde reglementen is dat onwaarschijnlijk. Mogelijk kan hij nog een enkele keer instappen voor een vrijdagtraining bij een Grand Prix-training. Verder is het behelpen met simulatorsessies en meekijken over de schouders van Alonso en Ocon.

De vraag is of dat zijn ontwikkeling ten goede komt of juist remt. Oud Formule 1-coureur Mark Webber staat Piastri bij en verwacht dat het talent in 2023 wel de stap naar de Formule 1 zal maken. Zelf doet de Formule 2-kampioen weinig moeite om te verhullen dat hij terneergeslagen is. "Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld. Ik denk namelijk dat ik, gezien mijn prestaties, zeker een plekje op de grid had verdiend", aldus Piastri tegenover SpeedWeek.com.