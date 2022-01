Geluksvogel Alonso kent zijn plaats: "Had de luxe om eigen comeback te regelen"

In het afgelopen seizoen keerde er een legendarische coureur terug in de Formule 1. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso maakte zijn comeback bij het team van Alpine en deed dat zeker niet onverdienstelijk. De Spanjaard was zelf dan ook een zeer tevreden man.

Alonso moest even op gang komen maar reed verder een succesvol 2021. Hij sloot het seizoen af als de nummer tien van het wereldkampioenschap. In Hongarije liet hij zien nog steeds een perfecte coureur te zijn door Lewis Hamilton geruime tijd op te houden. In Qatar beleefde hij het grootste succes van zijn comeback door een puike race te belonen met een derde plaats.

Luxe

De Spanjaard stapte in een warm bad bij Alpine en erkent dat dit wel heel simpel ging. Tegenover Motorsport.com spreekt hij erover: "Ik had de luxe om mijn eigen comeback te kunnen regelen. Dat gebeurde zowel bij mijn afscheid als bij mijn comeback. Dat is niet aan iedereen gegeven. Er is maar een klein groepje mensen die in de Formule 1 rijdt en het is niet makkelijk om invloed te hebben op dit soort zaken."

Speciaal

Alonso is dan ook blij dat alles op deze manier verliep. Ook zijn prima prestaties kunnen hem vanzelfsprekend wel bekoren. Hij is een positieve man: "De manier waarop het seizoen verliep was speciaal. Ik werd persoonlijk steeds beter en ik eindigde dan ook sterk. Het was de beste manier voor een voorbereiding voor 2022."