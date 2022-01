Hülkenberg heeft gemengde gevoelens over 2022-wagens: "Auto's nog steeds verdomd snel"

Aankomend seizoen zien de wagens in de Formule 1 er allemaal net iets anders uit. Er gaan nieuwe regelementen in waardoor er veel gaat veranderen. De kans is dan ook groot dat het veld compleet door elkaar wordt gehusseld en er nieuwe topteams op gaan staan.

Toch heerst er een angst omtrent de nieuwe auto's. Men is namelijk bang dat de auto's onder de nieuwe regels een flink stuk langzamer zullen zijn. De wagens zullen er dan wat spectaculairder uit zien en zullen waarschijnlijk lastiger te besturen zijn voor de heren coureurs, een bijkomend nadeel is dus dat ze wat minder snel zijn.

Snel

Voormalig Formule 1-coureur Nico Hülkenberg denkt dat dit wel zal meevallen. De Duitser was afgelopen seizoen reservecoureur bij Aston Martin en mocht dan ook de bolide op de simulator al aan de tand voelen. In een stuk op LinkedIn spreekt hij zich uit: "Gebaseerd op mijn eerste ervaringen zijn de nieuwe auto's nog steeds verdomd snel en niet perse langzamer dan de vorige generatie. De rijervaring is ook niet heel anders, op de simulator tenminste."

Vieze lucht

De nieuwe regels moeten er ook voor zorgen dat inhalen veel makkelijker gaat worden voor de heren coureurs. De afgelopen jaren was dat soms zeer moeilijk aangezien het voor de coureurs lastig was om elkaar te volgen. Het is de bedoeling dat dit door de nieuwe regels aangepakt wordt. Hülkenberg heeft er een hard hoofd in: "Het wordt heel interessant om te zien of deze auto's echt beter de voorganger kunnen volgen. In de simulator zijn de snelheden in de bochten nog steeds heel erg snel en het risico van vieze lucht in nog steeds aanwezig. Het is lastig voor te stellen dat het volgen van een andere auto met deze snelheden makkelijk is."