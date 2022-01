Ocon wil zich mengen in titelstrijd: "Over zoiets ga je niet liegen"

Max Verstappen en Lewis Hamilton bestreden elkaar vorig seizoen in een hels titelduel. De strijd maakte veel indruk en niet alleen op de fans en analisten. Ook de andere coureurs in het veld genoten van het duel. Stiekem hopen veel van hen dat ze in de toekomst zelf ook mogen deelnemen aan dit duel.

Die dromen kunnen zomaar eens werkelijkheid gaan worden. Aankomend seizoen gaan er immers nieuwe regelementen in waardoor het veld door elkaar kan worden gehusseld. Veel teams zijn dan ook hard bezig met de voorbereiding met de hoop op zeer grote successen. Maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is vanzelfsprekend de vraag.

Jaloers

Bij het team van Alpine is de motivatie in ieder geval aanwezig. De Franse brigade keek redelijk jaloers naar het titelduel. Zelf mochten ze één keer keihard juichen toen Esteban Ocon in Hongarije de race wist te winnen. De Fransman geeft ruimschoots toe een beetje jaloers te zijn op Verstappen en Hamilton. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Je ziet die gevechten tussen Max en Lewis. Daar wil je je eigenlijk gewoon in mengen. Ik ga over zoiets niet liegen."

Droom

Ocon durft in ieder geval te dromen van grote successen. Hij deelt zijn dromen dan ook met de buitenwereld: "Het zou echt prachtig zijn als we voor overwinningen en podiums kunnen vechten. Ik hoop dat de Formule 1 die kant op beweegt en met die nieuwe regelementen lijkt dit haast een droom. Hopelijk kunnen we de droom werkelijkheid maken. Ik werk hard en ik en Fernando hebben amper vakantie. We willen zoveel mogelijk tijd doorbrengen op de fabriek."