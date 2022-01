Verstappen bedankt Honda voor samenwerking

Max Verstappen heeft via Twitter Honda geëerd voor de succesvolle samenwerking. Naast de lancering van een nieuwe kledingcollectie voor de fans kwam de Nederlander ook met een speciale video.

In de videobeelden zijn flitsen te zien van een oude Honda F1-bolide. Dit verwijst naar een speciale test die Verstappen mocht doen in 2019 met de Honda RA272 uit 1965.

Max Verstappen in a 1965 Honda RA272 car at Suzuka earlier this week 😍 Properly cool!! (pic via Red Bull) #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TPtSIzJT89