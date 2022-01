Alonso moest opnieuw wennen aan besturen F1-wagen

Fernando Alonso maakte in 2021 zijn rentree in de Formule 1. Ondanks veel ervaring moest de tweevoudig kampioen opnieuw wennen aan de bolides. De Spanjaard vertelt welke gebieden hij zich eigen moest maken.

"De grootste uitdaging waren waarschijnlijk de voorbanden en de filosofie die elk team heeft op het gebied van voorwielophanging, stuurbekrachtiging en de feedback die je op het stuur krijgt", legde Alonso uit in een post-season media briefing.

"Dat is natuurlijk heel uniek voor elk van de teams en de constructie van de voorband. Ze veranderden van 2020 naar 2021 en dat was een uitdaging, denk ik, voor iedereen. Maar het was blijkbaar meer een uitdaging voor de mensen die aan het begin van het jaar van team wisselden en ook voor mij omdat ik twee jaar uit de sport was."

Aan het begin van het seizoen was dat te zien. Zijn teamgenoot bij Alpine, Esteban Ocon, had licht de overhand, maar de Spanjaard draaide het momentum om en eindigde, mede dankzij een podium in Qatar, voor de Fransman in de rangschikking.