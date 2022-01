GPToday wenst u een gelukkig nieuwjaar!

Alle medewerkers van GPToday.net wensen u een gezond, sportief en gelukkig nieuwjaar toe. Laten we met zijn allen hopen dat 2022 net zo'n goed jaar wordt als 2021. Ook willen wij alle leden en bezoekers bedanken die ons ook afgelopen jaar weer massaal hebben bezocht.

De komende weken zullen we ook weer hard werken aan diverse (zichtbare) updates aan de website. In 2021 is de website enorm gegroeid qua bezoekersaantallen en de server heeft het tijdens piekmomenten weleens moeilijk gehad.

Het reactiesysteem zal ook onder handen genomen worden, zodat een betere gebruikerservaring zal plaatsvinden. Verder breiden we ook uit met enkele nieuwe functies.

We hopen jullie ook in het nieuwe jaar weer regelmatig te ontvangen op onze website.