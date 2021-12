De 21 van 2021: De terechte wereldkampioen

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Max Verstappen reed 395,5 punten bij elkaar en dat was goed voor zijn allereerste wereldtitel uit zijn carrière. Hij won de titel na een epische, slopende en historische strijd met zijn grote rivaal Lewis Hamilton.

Verstappen wist dat dit seizoen zijn kans was op het grote succes. De Red Bull leek pijlsnel en de verwachtingen waren gelijk al huizenhoog. De Nederlander bleef echter ijzig kalm en had in Bahrein gelijk een grote kans op de winst. Het was het eerste hoofdstuk uit zijn strijd met Lewis Hamilton. De Brit was echter net te sterk en Verstappen moest de eerste slag aan Hamilton laten.

Juiste hout

Een race later liet hij echter eventjes zien uit welk race-hout hij gesneden is. Op een kletsnat Imola was hij razendsnel en rekende hij in de eerste bocht al af met Hamilton. In een incidentrijke race hield Verstappen het hoofd koel en reed hij simpel naar de overwinning. Daarna volgende er twee tweede plaatsen maar in de historische straten van Monaco maakte de Nederlander geen fout. Op één van de lastigste circuits van de wereld domineerde hij de race en won hij met speels gemak.

Pech

In Azerbeidzjan kreeg Verstappen voor het eerst te maken met grote pech. Hij reed comfortabel aan de leiding totdat zijn band plofte. Verstappen schoot kiezelhard in de muur en moest opgegeven. Het was het begin van een aantal pijnlijke pechgevallen waar hij niets aan kon doen. In Silverstone werd hij er in volle vaart afgereden door Hamilton en in Hongarije was hij een kegel in het potje bowlen van Bottas.

Geen angst

De crash in Silverstone zorgde ervoor dat het epische titelduel tussen Verstappen en Hamilton verhardde. De twee hadden tot dan toe een stevig maar fair duel uitgevochten maar daarna werd alles anders. De woorden werden feller, de lichaamstaal werd anders en vooral de fans lieten zich anders uit. Verstappen moest in Silverstone naar het ziekenhuis maar toonde in de rest van het jaar geen greintje angst. Hij bleef ijzig kalm, het werd zijn handelsmerk.

Oranjefeest

Verstappen begon de tweede seizoenshelft op enorm sterke wijze. Hij won de ‘race’ in België en mocht voor het eerst afreizen naar een thuisrace op Zandvoort. De Noord-Hollandse duinen waren het decor voor een driedaags Oranjefeest. Alles kleurde oranje en de tienduizenden mensen op de tribune moedigden Verstappen hartstochtelijk aan. Verstappen zelf bleef ,zoals altijd, rustig. Hij bezweek niet onder de druk en was gewoon snel. Op zondag domineerde hij op prachtige wijze en liet hij de tribunes ontploffen. Hij won de race en een volksfeest barstte los.

Monza

De opvolgende Italiaanse Grand Prix op Monza was het decor van het volgende hoofdstuk van de kiezelharde titelstrijd. Verstappen en Hamilton zagen dat McLaren-man Daniel Ricciardo weg stoof bij de start. De Australiër verdween aan de horizon maar in principe was alles nog mogelijk. De twee kemphanen kwamen elkaar echter tegen. Ze stuurden de eerste bocht in maar gaven elkaar geen ruimte. Verstappen hobbelde over de kerbs en vloog over Hamilton. Beide coureurs vielen uit en Verstappen was witheet. De stewards vonden dat Verstappen de schuldige was en gaven hem een gridstraf voor de volgende race.

Masterclass

Red Bull besloot in Rusland ook maar gelijk een motorwissel uit te voeren, hierdoor kreeg de Nederlander ook een motorstraf. Verstappen startte helemaal achteraan maar bleef weer rustig, in de chaotische slotfase gaf hij een masterclass autoracen en werd hij alsnog tweede. Concurrent Hamilton won maar keek vol verbazing op toen hij Verstappen naast hem zag staan onder het podium.

IJzig kalm

Zijn Russische masterclass stond symbool voor zijn seizoen. Verstappen overwon elke tegenslag en ging zich niet ineens anders gedragen. Op de baan was hij zijn agressieve en snelle zelf terwijl hij naast de baan rustig en ijzig kalm was. Hij veroverde heel Nederland met zijn sterke races en kenners waren onder de indruk van zijn prestaties.

Momentum

In de tweede seizoenshelft leek Mercedes echter vaak sneller. In Turkije werd Verstappen weer tweede en in Amerika leek hij het moeilijk te gaan krijgen. De Nederlandse Red Bull-coureur haalde zijn schouders op en reed weer formidabel. In Austin domineerde hij en hield hij Hamilton achter zich. Hij won en eigenlijk had niemand dat zien aankomen. Een race later was hij weer dominant en liet hij ook het publiek in Mexico juichen. Verstappen had het momentum te pakken en er leek veel mogelijk.

Tweede plaats

In Brazilië volgde echter een bizarre race. Hamilton werd gediskwalificeerd na afloop van de kwalificatie en moest de sprint als allerlaatste starten. Verstappen kon zich opmaken voor een simpele zege maar Hamilton was pijlsnel. De Nederlander gaf echter niet op en duelleerde op het scherpst van de snede. Ze gingen gezamenlijk wijd in de race en Verstappen moest de witte vlag hijsen. Hij werd tweede en ook in Qatar moest hij genoegen nemen met die plaats, wel nadat hij een prachtige inhaalrace had gereden.

Scherp

In Saoedi-Arabië kon Verstappen de wereldtitel al pakken. Hamilton moest dan wel zeer slecht scoren maar in de Formule 1 kan alles. De twee kemphanen vochten weer een scherp duel uit. Verstappen ging wijd en kreeg te horen dat hij zijn positie moest teruggeven. Hij remde af en Hamilton had niets door. Hij klapte tegen Verstappen aan en de woede was enorm. Ze konden allebei door en Hamilton won voor Verstappen.

Bloedstollend

Bij de seizoensfinale in Abu Dhabi was de spanning duidelijk merkbaar. De twee stonden gelijk in punten en het werd een bloedstollende race. Verstappen zag Hamilton aan de horizon verdwijnen. Een titel leek uit zicht maar gelukkig waren daar zijn teamgenoot Sergio Perez en een late safety car. In de allerlaatste ronde verschalkte hij Hamilton en kroonde hij zich tot wereldkampioen.

Applaus

De wereldtitel was overduidelijk terecht. Verstappen reed haast foutloos en vocht een duel uit voor in de geschiedenisboekjes. Hij maakte een diepe indruk op fans wereldwijd en kreeg vrijwel overal applaus. Het was terecht, hij verbaasde de wereld bijna elk weekend. Hij mocht zich voor het eerst kronen tot wereldkampioen en het is waarschijnlijk niet zijn laatste titel.