Honda-kopstuk zag sleutelmoment in Silverstone: "Moesten strategie veranderen"

Het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zat bomvol met bizarre momenten. De strijd was kiezelhard en alle crashes en incidenten speelden een bepalende rol bij de beslissing. De afloop van het duel is inmiddels bekend, Verstappen kroonde zich tot wereldkampioen in de allerlaatste ronde van het jaar.

Het meest besproken moment van het jaar vond plaats in Silverstone. De twee kemphanen vochten in de eerste ronde een duel uit om de eerste plaats. In de befaamde Copse Corner ging het helemaal mis en tikte Hamilton zijn rivaal kiezelhard van de baan.

Power Unit

Red Bulls motorleverancier moest daarna ingrijpen, de Power Unit was immers kapot. Honda-kopstuk Masashi Yamamoto bespreekt het bij AS-Web: "Ik denk dat het incident tijdens de Britse Grand Prix één van de redenen was dat het zo close was dit seizoen."

Strategie

De wagen van Verstappen was door de crash omgetoverd in een hoopje schroot. Zo ongeveer elk onderdeeltje was kapot, zo ook de belangrijke Power Unit. Dit was een vitale gebeurtenis volgens Yamamoto: "De auto was verwoest en we verloren een Power Unit. Daardoor moesten we dus onze strategie voor het gehele seizoen veranderen."