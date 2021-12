Williams-teambaas Capito: "Verdrietig om Russell te zien vertrekken"

George Russell verlaat na drie seizoenen het team van Williams en is in 2022 terug te zien als Mercedes-coureur op de grid. Teambaas van de legendarische renstal, Jost Capito, snapt de overstap, maar ziet ook dat een zeer talentvolle coureur het nest verlaat.

"George is een geweldige teamleider", zei de 63-jarige Duitser vol lof tegenover Motorsport.com. "Een ruwe diamant is niet meer van toepassing. Hij is al een geslepen diamant. En hij is nog steeds niet op zijn best. Ik denk dat hij nog beter kan worden. Op het niveau waar hij nu is, is hij een enorme aanwinst voor elk team. En zo was hij voor ons."

Een transfer van de Formule 2-kampioen van 2018 kon niet meer uitblijven. Capito reageert als volgt hierop: "Aan de ene kant zijn we verdrietig om hem te zien vertrekken. Maar dat was te verwachten en we hebben hem gesteund om deze kans te krijgen. En we zijn erg blij dat hij de kans krijgt."