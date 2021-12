Video: Wolff wenst iedereen een gelukkig nieuw jaar

Het jaar zit er inmiddels bijna op, morgen is het alweer 2022. Ook de Formule 1-wereld neemt afscheid van het beladen 2021. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een nieuwjaarsvideo opgenomen waarin hij kort iedereen een gelukkig nieuwjaar wenst. Hij doet dit echter wel met een knipoog naar het bewogen 2021.

The Boss wanted to share one last message to the Mercedes family before 2021 becomes '22! 😉 pic.twitter.com/vH5AQpPtMX