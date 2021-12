De 21 van 2021: Perez is de ideale wingman

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Sergio Perez scoorde 190 punten en dat was goed voor de vierde plaats in het wereldkampioenschap. De Mexicaan kende een moeilijk eerste Red Bull-jaar maar maakte alles goed in de slotfase van het jaar.

Perez werd aangenomen om zijn teamgenoot Max Verstappen te kunnen bijstaan in de jacht op de wereldtitel. De Mexicaan bracht een karrevracht aan ervaring met zich mee en leek daarom de geschikte kandidaat voor deze klus. Maar het bleek toch een uitdaging voor Perez, regelmatig kon Verstappen niet bijbenen.

In de soep

In de eerste race van het jaar was hij gelijk tot een inhaalrace veroordeeld. Hij kwalificeerde zich slechts als elfde en moest van ver komen. Perez slaagde daar tenminste wel in, hij kwam als vijfde over de streep. Het was zeker geen slecht resultaat maar hij had Verstappen op geen enkel moment van rugdekking kunnen voorzien. In Imola liep alles al helemaal in de soep toen hij teleurstellend als elfde over de lijn kwam.

Winst

Zijn resultaten vielen zeker niet tegen maar hij kon op geen enkel moment Verstappen bijstaan terwijl dat toch zijn taak was. In de straten van Bakoe leek alles echter anders te zijn. Verstappen pakte de leiding en zag tot zijn geluk Perez in zijn spiegels verschijnen. De Mexicaan reed keurig achter zijn teamgenoot totdat de band van Verstappen klapte. Perez erfde de leiding en moest ervoor zorgen dat titelrivaal Hamilton er niet vandoor ging met de winst. Bij de herstart maakte de Brit een zeldzame fout en hield Perez stand. Hij won en kon juichen.

Opgelucht ademhalen

Het leek erop dat Perez nu was gewend aan zijn nieuwe team en dat hij Verstappen nu altijd en overal kon bijstaan. In Frankrijk werd hij derde en hij leek zijn vorm vast te kunnen houden. Maar niets bleek minder waar en Perez reed enkele rampzalige wedstrijden, de kritiek werd steeds heviger. Toch verlengde Red Bull zijn contract en Perez kon opgelucht ademhalen.

Afbluffen

De boodschap kwam binnen bij Perez en in Turkije kwam dan zijn kracht eindelijk naar boven drijven. Op een natte baan was het zijn taak om een jagende Hamilton op te houden. De Brit had haast en wilde erlangs in zijn jacht op Verstappen. Perez liet zien niet voor de poes te zijn. Hij liet zijn verdedigend talent zien en pareerde elke aanval. Hamilton werd compleet afgebluft en Perez beloonde zichzelf met een podium. Hij hield zijn vorm vast en reed ook in Amerika en thuisland Mexico naar het podium.

Wingman

Perez was in die fase duidelijk op zijn sterkst. De fantastische race in Turkije leek hem vleugels te geven en hij toonde zich een uitstekende wingman. Het was ook duidelijk dat Verstappen blij was met de Mexicaan. Toch had er meer in het vat gezeten, zijn mindere periodes waren immers ver onder de maat.

Duidelijke taak

In de seizoensfinale in Abu Dhabi maakte hij echter alles goed. Verstappen moest voor Hamilton finishen om kampioen te worden. Hamilton was echter veel te snel en Red Bull moest een trucje bedenken. Ze besloten Perez lang op de baan te houden en de Mexicaan had een duidelijke taak. Hij moest Hamilton na diens pitstop gaan ophouden zodat Verstappen het gat kon dichten. Hamilton leek echter een maatje te groot voor Perez maar de Mexicaan wilde hier niet aan meewerken. Hij sloeg terug en verdedigde op zeer, zeer sterke wijze. Verstappen kon het gat dichtrijden en sloeg in de historische laatste ronde toe.

Niet slecht

Perez moest in 2021 afrekenen met zijn criticasters. Als je kijkt naar zijn hoogtepunten, dan kan je stellen dat dit is gelukt. Hij had immers een belangrijk aandeel in de wereldtitel van Verstappen. Toch kan je stellen dat de dieptepunten te diep waren. Hij moest net iets te vaak inhaalraces rijden en dat was jammer. Perez liet namelijk wel zien dat hij weldegelijk geschikt is voor een topteam, als hij eenmaal een ritme heeft is hij sterk. Maar als hij daarna minder presteert valt het tegen. Toch kan hij trots zijn, hij heeft bijgedragen aan Verstappens titel en heeft zelf contractverlenging gekregen. Al met al dus helemaal niet slecht.