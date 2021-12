Norris zag dat rivaliteit met Ferrari het team vooruit hielp

Lando Norris beleefde met McLaren een intents gevecht met Ferrari om P3 in het constructeurskampioenschap. Volgens de 22-jarige Brit uit Bristol heeft de rivaliteit het beste uit zichzelf en zijn team gehaald.



"Ik zou zeggen dat het ons behoorlijk heeft geholpen", zei Norris tegenover Motorsportweek.com. “Door die mentaliteit van Ferrari, hielden ze ons scherp. Ze bleven ons pushen.''



De McLaren-coureur vervolgt: "Het is soms gemakkelijk om snel tevreden te zijn en je gedachten af ​​te laten leiden, vooral als je alleen bent, je bent de derde snelste auto en er is niemand voor je en niemand achter je. Dus het is goed voor ons geweest''

McLaren verloor uiteindelijk de strijd met Ferrari om de derde positie, maar Norris vindt wel dat de renstal een beter jaar achter de rug had dan in 2020. "Het is een moeilijk seizoen geweest, ik geloof nog steeds dat we een veel beter seizoen hadden dan vorig jaar", zei hij. "We zitten dichter bij de kop, onze kloof met de rest is ook veel groter, behalve Ferrari, dus het is een heel goed seizoen geweest. Niet alleen in termen van resultaten en punten, maar ook hoe we als team hebben samengewerkt, hoe we dingen hebben gemaximaliseerd.''



Norris was lange tijd best of the rest in 2021, maar moest steeds zijn meerdere erkennen in beide Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc. De Brit werd in de eindstand uiteindelijk zevende, een paar punten achter beide Ferrari-coureurs.