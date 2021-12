De 21 van 2021: De meest onderschatte coureur van het veld

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. Carlos Sainz verzamelde 164,5 punten en dat was goed voor de vijfde plaats in het kampioenschap. De Spanjaard presteerde boven verwachting in zijn eerste seizoen voor Ferrari.

Sainz leek op voorhand een lastig seizoen voor de boeg te hebben. Hij verliet het warme nest van McLaren voor een nieuw avontuur bij de legendarische Italiaanse renstal. Hij trof daar ook nog eens de hoog aangeschreven Charles Leclerc als zijn nieuwe teamgenoot. Het maakte echter geen indruk op de Spanjaard, hij presteerde veel sterker dan verwacht.

Sterk begin

Het seizoen begon goed voor Sainz, in de seizoensopener in Bahrein reed hij naar de vierde plaats. Hiermee was hij sneller dan Leclerc en zijn oude team McLaren. Ook in de tweede race was hij weer snel en werd hij vijfde. In Portugal leek hij een wisselvallige reeks te gaan starten ,hij werd elfde, maar hij herpakte zich op een knappe manier.

Monaco

In de legendarisch lastige straten van Monaco bleef hij echter zeer rustig. In een vrij tamme race maakte hij geen fout en kwam hij als tweede over de streep. Hij evenaarde zijn beste resultaat ooit en beloonde Ferrari met het eerste podium van het jaar. Het was ook zeker niet zijn laatste podium van het jaar.

Tweede viool

Het was tekenend voor zijn jaar. Hij mocht het podium regelmatig beklimmen ,4 keer, en was uiteindelijk sneller dan zijn teamgenoot Leclerc. Het is een fantastische prestatie want hij plaatst zichzelf eigenlijk in een zetel bij Ferrari. De Italiaanse renstal weet nu dat hij zeker geen tweede viool gaat spelen en hierdoor kunnen ze in 2022 op jacht naar successen.

Onzichtbaar

Sainz joeg in 2021 alvast op de successen. Hij kwam in elke race aan de finish en deed dat vrijwel altijd in de punten. Vanaf de Grand Prix van Stiermarken finishte hij zelfs elke race in de punten. Hij deed het haast onzichtbaar, heel soms mocht de wereld meegenieten. In Rusland pakte hij bijvoorbeeld de leiding bij de start maar kwam hij uiteindelijk als derde over de lijn. In Abu Dhabi reed hij op rustige wijze naar de derde plaats en gaf hij de concurrentie geen centimeter ruimte.

Onderschat

Het moge wel duidelijk zijn: met Sainz valt niet te sollen. Hij versloeg zijn sterk geachte teamgenoot Leclerc en finishte ook vaker op het podium. Hierdoor liet hij zien de mogelijke toekomstige kopman van Ferrari te zijn. Hij was niet te betrappen op beslissende foutjes en dat is één van zijn sterkste punten. Een coureur die geen grote fouten maakt kan immers als winnaar uit de bus komen. Het is aan Sainz om die vorm vast te houden en in 2022 nog sterker te presteren. Sainz wordt vaak onderschat maar is duidelijk één van de beste coureurs van het veld.