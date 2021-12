Rosberg leeft mee met verslagen Hamilton: "Was hartverscheurend voor hem"

Lewis Hamilton leek in Abu Dhabi lang op weg naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel maar het liep net eventjes iets anders. Het verhaal is inmiddels bekend en niet Hamilton maar Max Verstappen kroonde zich tot de kersvers wereldkampioen. Hamilton was daarna compleet uit het veld geslagen.

De Britse Mercedes-coureur verliet stilzwijgend het circuit en daarna liet hij niets meer van zich horen. Het is duidelijk dat hij moet bijkomen van de bloedstollende seizoensontknoping. Maar zijn stilte is ook voer voor geruchten, sommigen denken namelijk dat Hamilton er klaar mee is en zijn pensioen gaat aankondigen.

Ontnomen

Zijn voormalige teamgenoot Nico Rosberg vindt dit echter pure onzin. De Duitser spreekt zich in duidelijk taal uit bij Sky Sports: "Natuurlijk, ik reken erop dat hij volgend jaar gewoon op de grid staat. Ik reken erop dat hij gaat vechten voor de titel die hem nu een soort van ontnomen is."

Hartverscheurend

Hamilton kreeg na het mislopen van de wereldtitel de halve wereld over zich heen. Sommigen toonden hun medelijden en anderen trokken hun lolbroek aan en dreven de spot met hem. Rosberg vindt het onnodig om grapjes te gaan maken en leeft zelfs mee met zijn voormalige rivaal. De Duitser is er heel erg duidelijk over: "Het was echt hartverscheurend voor hem!"