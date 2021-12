'Mercedes keert in 2022 terug naar klassieke zilveren livery'

De afgelopen twee seizoenen zagen de 'Silberpfeile' van Mercedes er iets anders uit dan men gewend was. Het Duitse team had de legendarische zilveren livery ingeruild voor een zwarte kleurstelling. Het kwam door een wens van Lewis Hamilton, de stercoureur wilde op deze manier de 'Black Lives Matter' beweging steunen.

Hamilton ontpopte zich in 2020 tot een ware activist. De Brit steunde de BLM-beweging die wereldwijd op stoom kwam na de moord op George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. Hij kreeg zijn team zover om de wagens zwart te spuiten als steun voor de beweging. Ook de racepakken van de coureurs waren de afgelopen twee seizoenen zwartkleurig.

Herkenbare kleurstelling

Het lijkt erop dat men in 2022 weer gaat rijden met de klassieke kleurstelling. Het Duitse Bild weet namelijk te melden dat men weer 'gewoon' in het zilver gaat rijden. Dat betekent dat Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot George Russell weer in de herkenbare kleurstelling over de circuits zullen razen.

Windeieren

De activistische kleurstelling legde Hamilton geen windeieren. Hij won er in 2020 zijn zevende wereldtitel mee en verbrak in het zwart meerdere enorme records. Zo won hij zijn honderdste Grand Prix in het zwart, wel moest hij in 2021 de titel aan Max Verstappen laten.