Ricciardo beleefde een intens 2021: ''Het was behoorlijk heftig geweest''

2021 was voor Daniel Ricciardo een emotionele achtbaan met veel ups en downs. Aan de ene kant had de McLaren-coureur veel moeite om het potentieel van de MCL35M volledig te benutten en aan de andere kant won de Australiër verrassend de GP van Monza vlak voor zijn teamgenoot Lando Norris.

Ricciardio kan niet ontkennen dat het een intens seizoen is geweest. "Dit jaar als geheel, ja, absoluut'', zei de geboren coureur uit Perth tegen de internationale media. ''Als ik aan de eerste helft denk, en dan de hoogtepunten, dan is het behoorlijk heftig geweest. Maar ik denk zeker veel beter terug aan de tweede helft van het seizoen", refererend naar de overwinning in Italië.

Hij vervolgt: "Hoe meer tijd er verstrijkt sinds Monza, hoe meer ik me realiseer wat het effect daarvan is. En ik denk echt dat dit het grootste moment, overwinning, race, soort dag was van mijn autosportcarrière was."