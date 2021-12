Prost: ''Verstappen wordt alleen maar beter''

Viervoudig kampioen Alain Prost ziet dat Max Verstappen vanaf zijn debuut tot nu is gegroeid als coureur, maar volgens de Fransman zit er nog meer in het vat.

"Ik herinner me dat toen hij in de F1 begon, we heel vaak zeiden: 'Hij heeft de snelheid, hij heeft alles, maar hij doet misschien een beetje te veel en maakt daardoor fouten', zei Prost tegen Motorsport.com.''



Minder druk

De Alpine -adviseur vervolgt: ''Het is normaal als je jong bent. Nu wordt hij alleen maar beter en dit jaar heeft hij niet veel fouten gemaakt. Misschien die tijdens de kwalificatie in Jeddah, maar hij viel zo vaak aan dat het kan gebeuren. Hij was klaar om de top te bereiken.''Prost, die de titel pakte in 1985, 1986, 1989 en 1993 denkt dat er een last van Verstappens schouder viel na het behalen van zijn kampioenschap.

''Met een wereldtitel op zak, rijd en denk je anders. Zodra je er een wint, is de druk minder. Hij zal nog beter weten wanneer hij moet aanvallen en wanneer hij minder risico's moet nemen, en uiteindelijk zal hij een betere coureur worden."