Coulthard doet mythische vergelijking: "Wie deden dat nog meer?"

Max Verstappen maakte dit seizoen een onuitwisbare indruk op veel mensen. De Nederlandse Red Bull-coureur vocht een verbeten duel uit met Lewis Hamilton en kwam als winnaar uit de bus. Hij liet een heel land juichen met zijn wereldtitel en kreeg applaus van veel kenners.

Verstappens rijstijl is volgens sommigen nogal agressief. De Nederlander gaat een duel nooit uit de weg en deinst ook niet terug voor het nodige ellebogenwerk. Het levert hem veel lof maar zeker ook veel kritiek op. Hij kreeg dan ook meer dan eens een straf op zijn bordje.

Meer over David Coulthard Coulthard vol lof over voorbeeld Hamilton: "Voorbeeld voor iedereen die moet omgaan met verlies"

Senna & Schumacher

Oud-coureur en analist David Coulthard genoot van Verstappen. Bij Channel 4 is hij dan ook zeer complimenteus: "Max is een uitzonderlijk mens en dito atleet. Hij is echt briljant maar zorgt ook voor een tweedeling. Wie deden dat nog meer? Senna en Schumacher bijvoorbeeld. Sommigen konden dat dus doen."

Kiertje

De sympathieke Schot zag dat de concurrentie voor Verstappen zeker niet mals was. Hij vindt de titel daarom nog knapper: "Door de machtige Mercedes en Hamilton moest hij een andere tactiek bedenken. Zodra er een deur op een kiertje stond ging hij er vol voor. Lewis moest de deur wel open blijven doen want Max kwam er aan. Het is in het hoofd van Lewis gekropen."