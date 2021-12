Webber onder de indruk van Nederlands feestje: "Sport moet hem koesteren"

Het jaar 2021 was enorm succesvol voor autosportland Nederland. De Grand Prix keerde terug op Zandvoort en Max Verstappen won voor eigen publiek. Het was zeker niet de enige race die werd gewonnen door de Red Bull-coureur. Hij bekroonde zijn jaar met de wereldtitel en liet daarmee de oranjetribunes in Abu Dhabi ontploffen.

Het seizoen werd over het algemeen gekenmerkt door die oranjegekleurde tribunes. Het hoogtepunt was vanzelfsprekende Grand Prix op Zandvoort. Drie dagen lang kleurde het duingebied oranje en was het een waar volksfeest. De Nederlandse race was indrukwekkend en veel kenners waren dan ook lovend.

Nieuwe standaard

Ook oud-coureur Mark Webber was onder de indruk van de sfeer op het circuit van Zandvoort. Terugkijkend op 2021 deelt hij complimenten uit bij Channel 4: "Het was werkelijk waar fantastisch voor de autosport en het zette ook een compleet nieuwe standaard voor de Formule 1."

Koesteren

Ook Verstappen zelf kan op rekenen op complimenten van Webber. De Australiër genoot met volle teugen van de prestaties van de Nederlandse Red Bull-coureur. Hij hoopt dan ook dat de wereld goed met hem om blijft gaan: "Dit soort coureurs komen eens in de tien jaar bovendrijven in de sport. Hij is fantastisch! De sport moet hem echt heel erg goed koesteren."