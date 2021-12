Social media-stilte Hamilton begrijpelijk volgens zijn broer: "Echt een toxische plek"

Lewis Hamilton leek na het mislopen van de wereldtitel compleet van de wereld. De Britse Mercedes-coureur werd in de allerlaatste ronde van het seizoen verschalkt door aartsrivaal Max Verstappen en zag een achtste wereldtitel in rook opgaan. Na de seizoensfinale lijkt hij haast verdwenen van de aardbol.

Hij verscheen maar een enkele keer in de openbaarheid maar hield zich muisstil. Hij werd geridderd maar repte er in geen woord over op de sociale media. Normaliter is hij een fervent gebruiker van deze apps maar sinds zijn nederlaag zwijgt hij in alle toonaarden. Hij ontvolgde zelfs iedereen op zijn favoriete medium Instagram.

Nicholas

Ook zijn naasten blijven stil, op zijn broer na dan. Nicholas Hamilton steunt zijn broer en ontpopt zich tot een soort woordvoerder van de familie Hamilton. Hij begrijpt dondersgoed dat zijn grote broer zwijgt op social media. Op streamingsplatform Twitch sprak hij zich uit in een livestream: "Ik denk dat hij een soort break heeft van social media. Dat neem ik hem helemaal niet kwalijk."

Toxische plek

In het intense seizoen kreeg de Brit veelvuldig veel online drek over zich heen van 'fans'. Hij was zeker niet de enige die veel haat ontving. Nicholas kan heel goed begrijpen dat dit impact heeft op iemand: "Social media is echt een hele toxische plek. Maar hij is rustig, het gaat goed met hem."