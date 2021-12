Perez ziet het grote talent van Verstappen: ''Hij is echt goed''

Sergio Perez zijn eerste jaar bij Red Bull is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Niet alleen vanwege de titelstrijd en de competitie met zijn snelle teamgenoot Max Verstappen, maar ook vanwege de druk die komt kijken bij een topteam, zoals Red Bull. De tweevoudig Grand Prix-winnaar blikte terug op het seizoen.



"Heel intens", zei Perez in een interview met Motorsport.com. "Het is extreem intensief geweest. Achter de schermen is veel werk verzet, er was veel druk.''

Perez vervolgt: "Als je bij Red Bull Racing bent, staat de druk hoog en iedereen kijkt naar je, wat je doet en journalisten zijn duidelijk een stuk kritischer voor een Red Bull-coureur, wat heel begrijpelijk is.''

Hoewel de Mexicaan het niet altijd makkelijk had in 2021, heeft Perez hierdoor zichzelf wel verder ontwikkelt. ''Het heeft me naar een ander niveau gebracht en met Max als teamgenoot drijft het je echt naar een hoger niveau. Ik geniet er op dit punt van mijn carrière erg van, ik ben erg gelukkig, en dat is het belangrijkste."



De Mexicaan wordt gevraagd over de kwaliteiten van zijn Nederlandse teammaat en windt er geen doekjes om,

"Hij is echt goed. Hij is echt één met de auto. Hij is erg goed in de kwalificatie, hij is echt goed in de races'', zei Perez. "Hij is erg compleet, ervaren. Ik bedoel, het seizoen dat hij heeft gereden, denk ik dat het een legende is geweest, weet je, het is echt indrukwekkend en grote lof voor hem. Hij is echt één met de auto."