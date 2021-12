Wereldkampioen Verstappen valt ook in de prijzen in online-racewereld

Max Verstappen bewees dit jaar dat hij een ware prijzenpakker is. De Nederlandse Red Bull-coureur eindigde vrijwel elke race waar hij finishte op het podium en won uiteindelijk de wereldtitel. Zijn prestaties werden gewaardeerd en hij werd dan ook genomineerd voor enkele prestigieuze prijzen.

Ook in de online-wereld krijgt Verstappen de nodige waardering. De Nederlander stapt met enige regelmaat in de simulator en ook daar zijn de prestaties om over naar huis te schrijven. Zijn online-prestaties zijn zelfs zó goed dat hij ook hier was genomineerd voor een prijs. Hij was genomineerd in de categorie 'Best Real-World Pro' bij de VCO Simmy Awards.

Redline

Vorig seizoen won de Nederlander de award en ook dit jaar mocht hij de prijs mee naar huis nemen. Hij kon zich ook gelukkig prijzen toen hij zag wie er de prijs won voor het beste team. Zijn online teamgenoten van Team Redline vielen hier namelijk in de prijzen.

Het is bekend dat Verstappen veel tijd door brengt op de online circuits. De Limburger doet met enige regelmaat mee aan grote online races waaronder zelfs enkele 24-uurs wedstrijden. Hij heeft echter een afkeer voor de officiële Formule 1-game, dus daar zal men hem niet zo snel treffen.